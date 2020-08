Vučić: Ukoliko Haradinaj ide u Vašington po konačni sporazum može da vrati svoj avion

Beta pre 4 sata

<p>Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ukoliko bivši premijer Kosova Ramuš Haradinaj putuje u Vašington po konačni sporazum, "može odmah da vrati svoj avion i da ne putuje uopšte".</p><p>"Mi idemo u Vašington da razgovaramo o temama o kojima smo već razgovarali. Nemamo problem da razgovaramo o svakoj temi. A da razgovaramo o statusu i da bude kako su oni zamislili, a to je da oni dobiju sve a mi ništa i mi njih da priznamo pa će oni nas tobože da priznaju - taj film neće da gledaju", rekao je Vučić za televiziju Pink.</p><p>Prema njegovim rečima, dok je on pri svesti i dok racionalno može da razmišlja neće doći do priznanja Kosova.</p><p>Upitan o radovima oko manastira Dečani, Vučić je kazao da će to biti jedna od tema razgovora u Briselu.</p><p>On je naveo da će u "političkom smislu i na politički način" dati sve od sebe da sačuva srpske svetinje.</p><p>"Ne možete da garantujete kada nemate faktičku vlast. Čak ni tokom rata nismo imali jednim delom punu vlast i neće biti lako. Ali verujem da stalnim ukazivanjem i političkom borbom ćemo biti u stanju da sačuvamo naše svetinje".</p><p>Bivši premijer Kosova i lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj je izjavio ranije danas da ne isključuje mogućnost da se na sastanku delegacija Kosova i Srbije, koji se 2. septembra održava u Vašingtonu postigne konačni sporazum o međusobnom priznanju u postojećim granicama.</p><p>"To nije nemoguće, i Srbija i Kosovo treba da daju epilog međusobnom sporazumu. Postoji i ta mogućnost, da je nazovem, pred sporazuma, ekonomskog aspekta, o kojem se govori", kazao je Haradinaj za program na albanskom radija Slobodna Evropa, navodeći da se u Belu kuću ide za sporazum o međusobnom priznanju.

(Beta, 08.20.2020)