Konačno možete da odložite kišobarne: Tokom jutra će biti magle, ali očekuje nas sunčan dan i blagi porast temperature

Blic pre 1 sat

U Srbiji će danas ujutru po kotlinama i visoravnima biti kratkotrajna magla, a tokom dana u većem delu zemlje biće pretežno sunčano i malo toplije.

U istočnim krajevima ujutro i pre podne uz promenljivu oblačnost ponegde sa kratkotrajnom kisom ili pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je RHMZ. Duvaće slab i umeren, severozapadni. vetar. Jutarnja temperatura biće od 14 do 19 stepeni, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 19, najviša dnevna oko 29 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam