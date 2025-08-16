Dačić otkrio plan za jaču policiju: Ministar obišao pu u Subotici i vatrogasno-spasilački bataljon

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić posetio je danas Policijsku upravu u Subotici, kao i Vatrogasno-spasilački bataljon u tom gradu, i poručio da je prioritet Ministarstva da očuva stabilan javni red i mir i bezbednost svih građana na teritoriji cele zemlje.

Obilazeći renovirane prostorije sedišta ove uprave, kao i dve saobraćajne policijske ispostave, Dačić je istakao da će se nastaviti sa ulaganjem u područne policijske uprave, u cilju postizanja još boljih uslova rada policijskih službenika i dovoljnog broja pripadnika, koji će moći da odgovore svim zadacima, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Dačić je pohvalio rad i pripadnika Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Subotici, koji su od početka godine
