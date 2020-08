Svaka četvrta osoba zaražena: Zastrašujući podaci iz zemlje koja je na trećem mestu po broju obolelih od korona virusa u svetu

Blic pre 8 minuta

Najmanje jedna od četiri osobe u Indiji zaražena je možda virusom kovid-19, što je mnogo veći broj od zvaničnih pretpostavki, izjavio je šef vodeće privatne laboratorije A.

Velumani. On je kazao da je analizom 270.000 testova na antitela sprovedenih širom Indije ustanovljeno njihovo prisustvo kod 26 odsto testiranih osoba, što ukazuje da su one već bile izložene virusu, prenosi Rojters. - To je mnogo veći procenat nego što smo očekivali. Prisustvo virusa je isto u svim starosnim grupama, uključujući i decu - rekao je Velumani. Nalazi ove laboratorije podudaraju se sa istraživanjem vlade obavljenim u prenaseljenim mestima poput