Navaljni u komi, sumnja se da je u čaj bio ubačen otrov, avion iz Berlina kreće po njega

Danas pre 37 minuta | Piše: Beta/AP

Ruski opozicioni lider Aleksej Navaljni je danas posle podne i dalje u komi i na aparatima odeljenja intenzivne nege u bolnici u Sibiru nakon što mu je pozlilo zbog, kako smatraju njegovi saradnici, trovanja povezanog sa njegovim političkim angažmanom.

Medicinski avion treba da poleti noćas u ponoć iz Berlina za Rusiju sa ciljem da odatle preveze Navaljnog, prenela je Frans presu nevladina organizacija koja je ranije ponudila slanje letelice. „Poslaćemo u ponoć avion za hitnu pomoć sa medicinskom opremom i specijalistima kojim Navaljni može biti dovezen u Nemačku“, rekao je predsednik nevladine organizacije „Sinema for Pis“ (Cinema for Peace) Jaka Bizilj. On je rekao da se nada da će dobiti dozvole različitih