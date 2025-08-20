Izrael pozvao 60.000 rezervista za operacije zauzimanja grada Gaze

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac naredio je danas da se pozove 60.000 rezervista pošto je prethodno dao zeleno svetlo za zauzimanje grada Gaze, što je urađeno u sred pregovora o primirju na palestinskoj teritoriji i oslobađanju talaca.

Izraelski vojni zvaničnik, koji nije želeo da mu se navede ime, rekao je ranije danas da je rukovodstvo oružanih snaga te zemlje odobrilo planove za početak nove faze operacija u nekim od najgušće naseljenih oblasti u Gazi, i da će vojska voditi operacije u delovima grada Gaze.

Rekao je da će "oko 50.000 rezervista" biti pozvano narednih meseci, čime će se gotovo udvostručiti njihov broj, tada će ih biti ukupno 120.000.

Bezbednosni kabinet kome predsedava izraelski premijer Benjamin Netanjahu je početkom avgusta odobrio plan zauzimanja grada Gaze i izbegličkih kampova u centru Pojasa Gaze, koji se smatraju poslednjim uporištima Hamasa, preuzimanje bezbednosne kontrole nad celim pojasom i oslobađanje talaca.

Preostali taoci u Gazi, njih 49 od kojih je 27 mrtvo prema navodima vojske, oteto je tokom napada Hamasa, 7. oktobra 2023, na Izrael koji je pokrenuo rat u pojasu Gaze.

Kac je odobrio plan napada izraelske vojske na grad Gazu, najveći grad na toj palestinskoj teritoriji, saopštilo je njegovo ministarstvo.

Ministar je takođe odobrio izdavanje naređenja o pozivu potrebnih rezervista da se obavi ta misija" njih oko 60.000, dodaje se u saopštenju.

Poslednjih nedelju dana izraelska vojska koja je u više od 22 meseca rata zauzela oko 75 odsto te palestinske teritorije pojačala je svoje udare i operacije na tlu u gradu Gazi.

Na terenu Civilna odbrana u Gazi je javila danas da je danas 21 osoba poginula u izraelskim udarima.

Za izraelsku vojsku objavljen cilj ostaje isti, vojna pobeda nad Hamasom i oslobađanje 49 talaca (od kojih je 27 mrtvo prema podacima vojske) koji su i dalje u rukama Hamasa i njihovih saveznika.

Vojni radio danas je javio da se vojska sprema za "produženu operaciju od više meseci koja će trajati do 2026. godine.

Odluka izraelskog Ministarstva odbrane usledila je dva dana pošto je Hamas objavio da je prihvatio novu ponudu posrednika - Egipta, Katara i SAD - za primirje od 60 dana uz oslobađanje talaca u dve faze.

Izrael nije zvanično reagovao do sada, ali jedan vladin izvor je rekao da Netanjahuova vlada "nije promenila" politiku i da nastavlja da traži oslobađanje svih talaca u skladu sa principima koje je vlada odredila za okončanje rata.

Izraelski mediji pišu danas da premijer još nije predvideo sastanak bezbednosnog kabineta vlade da razgovara o odgovoru posrednicima.

Njihov predlog se zasniva na prethodnom planu američkog izaslanika Stiva Vitkofa - oslobađanje živih talaca i tela 18 umrlih talaca u zamenu za primirje od 60 dana, i pregovori o okončanju rata, preneo je izraelski javni radio Kan.

Tokom prethodna dva primirja, u novembru 2023. i početkom 2025. godine, omogućeno je vraćanje živih talaca i tela mrtvih, u zamenu za oslobađanje palestinskih zatvorenika u Izraelu.

Dnevnik Mariv ocenio je danas da bi vojska mogla da izgubi oko 100 vojnika u zauzimanju grada Gaze. Poginula su 62 vojnika u Gazi od početka sukoba.

Rezervissti se pozivaju na 70 do 100 dana, pored obaveznog trogodišnjeg služenja vojske za muškarce i dvogodišnjeg za žene.