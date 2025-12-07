Ilon Mask pozvao na ukidanje EU zbog kazne od 120 miliona evra izrečene Iks-u

Danas pre 4 sati  |  Beta
Ilon Mask pozvao na ukidanje EU zbog kazne od 120 miliona evra izrečene Iks-u

Američki milijarder i vlasnik platforme Iks (X) Ilon Mask (Elon Musk) pozvao je danas na ukidanje Evropske unije (EU) posle kazne od 120 miliona evra izrečene njegovoj društvenoj mreži.

Evropska komisija smatra da je ta društvena mreža prekršila pravila Evropskog zakona o digitalnim uslugama. „EU treba ukinuti, a suverenitet vratiti zemljama kako bi vlade mogle bolje da predstavljaju svoje građane“, napisao je Mask na Iks-u, koji se nekada zvao Tviter (Twitter). On je ocenio da je EU izrekla ovu nerazumnu kaznu ne samo Iks-u, već i njemu lično. „Volim Evropu, ali ne i birokratsko čudovište koje je EU“, dodao je on koji je evropske komesare
