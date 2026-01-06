Šta je Monroova doktrina koju pominje i Donald Tramp

BBC News pre 1 sat

Da je neko popio čarobni napitak davne 1823. godine i probudio se početkom januara više od dva veka kasnije, pojedini elementi globalne političke scene bi mu zazvučali poznato.

Donald Tramp, američki predsednik i ambicizoni biznismen, poznat je po pretećim porukama koje ponekad i sprovede u delo.

Mesecima je pretio Venecueli, a onda je 3. januara 2026. i uhapsio njenog predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu tokom noćnog upada.

Tramp je prethodno optuživao Madura da upravlja terorističkom organizacijom, a potom je naredio i raspoređivanje brojnih ratnih brodova, borbenih aviona, bombardera, marinaca, dronova i špijunskih aviona u Karipskom moru.

Čovek reflektora, sklon povlačenju iznenadnih poteza, Tramp je opisujući operaciju, sa prašnjave police američke istorije 'oživeo' Monroovu doktrinu.

Reč je o deklaraciji američkog predsednika Džejmsa Monroa iz 1823. godine, kojom upozorava druge sile u svetu da se ne mešaju u američku sferu uticaja na zapadnoj hemisferi.

„Monroova doktrina je velika stvar, ali smo je mi u velikoj meri prevazišli", rekao je Tramp i ubrzo je internetom i medijima zavladala fraza „Donroova".

Kako je nastala Moonrova doktrina?

Osmotrimo na trenutak međunarodnu političku kartu u vreme vladavine Džejmsa Monroa.

Velika Britanija i SAD strahuju da će evropske sile pokušati da obnove bivše kolonije u Latinskoj Americi, među kojima su mnoge već postale nezavisne države, piše Britanika.

Amerika je podrozivo gledala i na teritorijalne ambcije tadašnje Rusije ka njenoj severozapadnoj obali.

Posledično, Džordž Kening, tadašnji britanski ministar spoljnih poslova, predložio je zajedničku deklaraciju SAD i Velike Britanije kojom bi se zabranila buduća kolonizacija u Latinskoj Americi.

Američki predsednik Monro je podržao tu ideju, a sa njom su bili saglasni i Tomas Džeferson i Džejms Medison, bivši lideri.

Međutim, državni sekretar Džon Kvinsi Adams tvrdio je da Sjedinjene Države treba da imaju samostalnu izjavu o isključivo američkoj politici, i tas na vagi prevagnuo je u njegovu korist.

A onda je stigao taj decembar i 1823. godina.

Predsednik Monro je obraćajući se Kongresu poručio da su evropske sile obavezne da poštuju zapadnu hemisferu kao sferu interesovanja SAD-a i upozorio da se ne mešaju u poslove tog dela sveta.

Njegova doktrina je među najpoznatijim američkim politikama prema zapadnom delu sveta.

Monro je u njoj upozorio tadašnje evropske države da SAD neće tolerisati dalju kolonizaciju ili marionetske monarhe.

'Opet ta Latinska Amerika'

Monroova doktrina je prvi put primenjena u praksi 1865. godine kada je američka vlada izvršila diplomatski i vojni pritisak kao vid podrške meksičkom predsedniku Benitu Huarezu.

Huarez je zahvaljujući toj podršci poveo uspešnu pobunu protiv cara Maksimilijana, koga je na presto prethodno postavila francuska vlada.

Gotovo četiri decenije kasnije, doktrina ponovo izlazi na međunarodnu političku pozornicu.

Evropski poverioci brojnih latinoameričkih zemalja pretili su oružanom intervencijom kako bi naplatili dugove.

Međutim, tadašnji američki predsednik Teodor Ruzvelt, proglašava pravo Sjedinjenih Država da koriste „međunarodnu policijsku silu“ kako bi se zaustavile takve „hronične nepravde“.

Prvobitni cilj Monroove doktirne je bio da drži evropske sile podalje od zapadne hemisfere, a Ruzvelt je otišao korak dalje.

Učvrstio je njeno značenje kako bi opravdao slanje američkih vojnika u druge zemlje zapadne hemisfere.

Tako su američki marinci poslati u Santo Domingo 1904. pa u Nikaragvu 1911. i na kraju na Haiti 1915. navodno da bi sprečili ulazak Evropljana.

Druge latinoameričke države nisu blagonaklono gledale na ove intervencije i odnosi sa severnim komšijom su dugi niz godina bili zategnuti.

Gotovo pola veka kasnije, o Monroovoj doktrini se opet govori kada je Sovjetski Savez (SSSR) počeo da gradi raketne baze na Kubi, ostrvu u Karipskom moru pod komunističkom vlašću.

Tadašnji američki predsednik Džon F. Kenedi je uz podršku Organizacije američkih država uveo pomorski i vazdušni karantin oko ostrva.

Moskva je posle nekoliko napetih dana pristala da povuče rakete i demontira lokacije, a Vašington je demontirao i nekoliko sopstvenih zastarelih vazduhoplovnih i raketnih baza u Turskoj.

Više od 60 godina kasnije ponovo se govori o Monroovoj doktrini, Latinskoj Americi, samo što je poprimila malo drugačiji oblik.

Tramp ju je preimenovao u „Donroovu doktrinu“.

