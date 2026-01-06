Vlasti Venecuele potvrdile da su 24 pripadnika snaga bezbednosti poginula prilikom Madurovog hapšenja

Najmanje 24 pripadnika snaga bezbednosti Venecuele ubijena su u američkoj vojnoj operaciji hapšenja bivšeg predsednika Nikolasa Madura, saopštili su danas zvaničnici Venecuele.

Glavni tužilac Venecuele Tarik Vilijam Sab rekao je da su „desetine“ zvaničnika i civila ubijene i da će ih tužioci istraživati kao ubistva u „ratnom zločinu“. Nije precizirao da li se procena odnosi samo na Venecuelance. Broj žrtava snaga bezbednosti Venecuele objavljen je nakon što je kubanska vlada u nedelju saopštila da su 32 kubanska vojnika i policajca u Venecueli poginula tokom hapšenja Madura. Američke snage su u subotu rano ujutru zarobile Madura i