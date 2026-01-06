Vlasti Venecuele potvrdile da su 24 pripadnika snaga bezbednosti poginula prilikom Madurovog hapšenja

Vlasti Venecuele potvrdile da su 24 pripadnika snaga bezbednosti poginula prilikom Madurovog hapšenja

Najmanje 24 pripadnika snaga bezbednosti Venecuele ubijena su u američkoj vojnoj operaciji hapšenja bivšeg predsednika Nikolasa Madura, saopštili su danas zvaničnici Venecuele.

Glavni tužilac Venecuele Tarik Vilijam Sab rekao je da su „desetine“ zvaničnika i civila ubijene i da će ih tužioci istraživati kao ubistva u „ratnom zločinu“. Nije precizirao da li se procena odnosi samo na Venecuelance. Broj žrtava snaga bezbednosti Venecuele objavljen je nakon što je kubanska vlada u nedelju saopštila da su 32 kubanska vojnika i policajca u Venecueli poginula tokom hapšenja Madura. Američke snage su u subotu rano ujutru zarobile Madura i
