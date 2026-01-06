Najmanje 24 pripadnika bezbednosnih snaga Venecuele poginula u američkom napadu

Najmanje 24 pripadnika bezbednosnih snaga Venecuele poginula su tokom američke vojne operacije kada je zarobljen predsednik te zemlje Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores, nakon čega su prebačeni u SAD pod optužbama za trgovinu drogom, saopštili su venecuelanski zvaničnici.

Venecuelanski državni tužilac Tarek Wilijam Sab rekao je da su "desetine" zvaničnika i civila poginuli u napadu, a tužilaštvo će istražiti smrt tih lica, što je opisao kao "ratni zločin". Nije precizirao da li se procena odnosi samo na venecuelanske žrtve, prenosi AP. Video snimak ubijenih venecuelanskih bezbednosnih zvaničnicika objavljen na Instagram nalogu vojske Venecuele, prikazuje lica poginulih preko crno-belih video snimaka vojnika, američkih aviona koji