Najmanje 24 pripadnika bezbednosnih snaga Venecuele poginula u američkom napadu

Newsmax Balkans pre 44 minuta
Najmanje 24 pripadnika bezbednosnih snaga Venecuele poginula u američkom napadu

Najmanje 24 pripadnika bezbednosnih snaga Venecuele poginula su tokom američke vojne operacije kada je zarobljen predsednik te zemlje Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores, nakon čega su prebačeni u SAD pod optužbama za trgovinu drogom, saopštili su venecuelanski zvaničnici.

Venecuelanski državni tužilac Tarek Wilijam Sab rekao je da su "desetine" zvaničnika i civila poginuli u napadu, a tužilaštvo će istražiti smrt tih lica, što je opisao kao "ratni zločin". Nije precizirao da li se procena odnosi samo na venecuelanske žrtve, prenosi AP. Video snimak ubijenih venecuelanskih bezbednosnih zvaničnicika objavljen na Instagram nalogu vojske Venecuele, prikazuje lica poginulih preko crno-belih video snimaka vojnika, američkih aviona koji
Anonimni kripto-kockar zaradio skoro pola miliona na hapšenju Madura

Anonimni kripto-kockar zaradio skoro pola miliona na hapšenju Madura

Radio 021 pre 39 minuta
Vlasti Venecuele potvrdile da su 24 pripadnika snaga bezbednosti poginula prilikom Madurovog hapšenja

Vlasti Venecuele potvrdile da su 24 pripadnika snaga bezbednosti poginula prilikom Madurovog hapšenja

Nova pre 14 minuta
Vlasti Venecuele: Ubijena najmanje 24 pripadnika snaga bezbednosti tokom Madurovog hapšenja

Vlasti Venecuele: Ubijena najmanje 24 pripadnika snaga bezbednosti tokom Madurovog hapšenja

N1 Info pre 14 minuta
Geopolitičke tenzije podigle cenu zlata: Unca plemenitog metala u Njujorku vredi 4.480 dolara

Geopolitičke tenzije podigle cenu zlata: Unca plemenitog metala u Njujorku vredi 4.480 dolara

Euronews pre 39 minuta
Tramp objavio fotku, internet "poludeo": Svi žele "Maduro sivu" trenerku koju je nosio uhapšeni predsednik Venecuele

Tramp objavio fotku, internet “poludeo”: Svi žele “Maduro sivu” trenerku koju je nosio uhapšeni predsednik Venecuele

Euronews pre 59 minuta
Spektakularan rast berze u Venecueli: Od hapšenja Madura skok preko 70 odsto

Spektakularan rast berze u Venecueli: Od hapšenja Madura skok preko 70 odsto

B92 pre 44 minuta
"Ovo je ratni zločin"; 24 mrtvih vojnika i desetine zvaničnika i civila

"Ovo je ratni zločin"; 24 mrtvih vojnika i desetine zvaničnika i civila

B92 pre 39 minuta
Vlasti Venecuele: Ubijena najmanje 24 pripadnika snaga bezbednosti tokom Madurovog hapšenja

Vlasti Venecuele: Ubijena najmanje 24 pripadnika snaga bezbednosti tokom Madurovog hapšenja

Danas pre 4 minuta
