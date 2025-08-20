Netanjahu seče rokove: Izdao novo naređenje

B92 pre 12 minuta
Netanjahu seče rokove: Izdao novo naređenje

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je danas da je naložio vojsci da "skrati vremenske rokove za zauzimanje poslednjih terorističkih uporišta i za poraz Hamasa", misleći na predstojeću ofanzivu Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) u gradu Gazi.

Netanjahu je izrazio zahvalnost rezervistima koji su mobilisani i njihovim porodicama, kao i svim izraelskim vojnicima, preneo je Tajms of Izrael. Planovi izraelske vojske za zauzimanje grada Gaze trebalo bi sutra da budu predstavljeni Netanjahuu, prema vojnim zvaničnicima. Izrael je pokrenuo prvu fazu planiranog napada na grad Gazu nakon sukoba sa Hamasom i već drži kontrolu nad obodom grada, rekao je danas portparol izraelske vojske Efraim Defrin. Prethodno je
