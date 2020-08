Uhapšen nasilnik u Kraljevu

Nova pre 45 minuta | Autor:Ljubica Sokić

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su S.M.(47) iz tog grada, zbog sumnje da je počinio krivično delo nanošenje teške telesne povrede. Sumnja se da je on, nakon kraće rasprave, fizički nasrnuo na pedesetšestogodišnjeg sugrađanina i teško ga povredio, saopšteno je iz policije. Povređeni muškarac zbrinut je u kraljevačkoj bolnici, dok je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom