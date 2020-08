Greta Tunberg ponovo u školi posle godinu dana odsustva

Danas pre 2 sata | Piše: Beta/AFP

Mlada aktivistkinja Greta Tunberg objavila je danas da se vraća u školu posle godinu dana odsustva tokom kojeg se posvetila pitanjima klime širom sveta.

„Moja godina odsustva je završena, tako se dobro osećam što sam ponovo u školi“, napisala je 17-ogodišnjakinja u tviter poruci uz sliku na kojoj je nasmejana sa torbom na leđima i biciklom u rukama. My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020 Nije navela u kojoj ustanovi i u kom gradu nastavlja školovanje. Pohađala je školu do juna 2019. i