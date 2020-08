Merkel traži da odgovaraju krivci za trovanje Navaljnog

Danas pre 31 minuta | Piše: Beta/AFP

Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je danas ruske vlasti da izvedu pred lice pravde počinioce, nakon što su u bolnici u Berlinu u koju je opozicionar Aleksej Navaljni prebačen na lečenje, otkriveni elementi koji ukazuju na to da je otrovan.

„Vlasti na licu mesta pozvane su hitno da reše ovaj slučaj do najmanjih detalja i sa punom transparentnošću“, rekla je kancelarka u saopštenju. Ona se založila za to da se krivci nađu i kazne, ističući da „odgovorni moraju biti identifikovani i odgovarati za svoja dela“. Nemačka bolnica koja je primila ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog na lečenje saopštila je danas da testovi ukazuju da je on otrovan. Bonica Šarite je u saopštenju navela da tim lekara koji su