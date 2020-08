Vremenska prognoza - 26. avgust

RTS pre 3 sata

Bez oblaka, sunčano i znatno toplije. Tokom dana temperatura u porastu. Jutarnja do 17, najviša do 31, u Beogradu oko 30 stepeni. Poslednji dani avgusta biće žarki s temperaturom do 35 stepeni, a prvi septembarski dani svežiji s kišom.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 26.08.2020. Sreda Jutro po kotlinama i rečnim dolinama maglovito. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša od 28 do 31 stepen. 27.08.2020. Četvrtak Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19, najviša od 27 do 31 stepen. 28.08.2020. Petak Pretežno sunčano i