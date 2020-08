Majka mi je umrla gledajući kako mi hapse decu i brata, rekli su da sam se ubio u zatvoru: Marović o progonu njega i njegove porodice!

Večernje novosti pre 1 sat | V. KADIĆ

NEKADAŠNjI predsednik Državne zajednice Srbije i Crne Gore funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović pojavio se u javnosti uključivši se uživo preko instagram profila Duška Kneževića.

On je rekao da je želeo da se pojavi iako je u teškom psihofizičkom stanju, jer se njegovo ime vrlo često pominje. - Kasno sam shvatio da je oduka pala da ja budem crnogorski Ivo Sanader. Shvatio sam da moram da budem kriv i da je to najbolje za Crnu Goru. Radilo se o životnom izboru kako bih spasao porodicu ili išao u dalja iskušenja. Marović je rekao da politički predstavnici DPS koriste njega kao simbol kriminala i da to vezuju za DPS, da koristi i jednima i