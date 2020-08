Ovo je osumnjičeni za ubistvo kod Knića: Žrtvu izbo nožem po telu i glavi, dete sve gledalo

iKragujevac pre 4 sata

Protekle noći u okolini Knića se desio stravičan zločin. Muškarac D.B. (55) osumnjičen je da je nožem ubio pedesetdvogodišnjeg muškarca. Posle svađe i tuče, zadao mu je više uboda u telo i glavu usled čega je žrtva preminula na licu mesta.

Osumnjičeni za ubistvo živi u Kragujevcu gde je i uhapšen. On je tokom protekle noći došao sa sinom u porodičnu kuću žrtve koja je živela sa njegovom nevenčanom suprugom. D.B. je pokušao da je vrati u svoj dom i sa sobom je poveo i dete (15) koje je prisustvovalo zločinu, piše Pink. Međutim, izbila je svađa, nakon nje i tuča koja je okončana smrću pedesetdvogodišnjeg muškarca. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti