Upozorenje slavnog reditelja: Majkl Mur: Tramp je na putu da ponovi pobedu iz 2016.

Blic pre 5 sati | M. R. M.

Redatelj dokumentarnih filmova Majkl Mur upozorio je da je predsednik SAD Donald Tramp na putu da ponovi pobedu iz 2016. godine.

Mur je bio jedan od retkih političkih posmatrača koji je predvideo Trampovu pobedu nad Hilari Klinton pre četiri godine, prenosi "Gardijan". "Da li ste spremni za pobedu Trampa? Da li ste mentalno spremni da vas Tramp ponovo nadmudri? Da li vam je uteha sigurnost da Tramp ne može da pobedi?" objavio Mur na Fejsbuku kasno u petak. Podsetimo, on je pre četiri godine predvideo pobedu Donalda Trampa, iako su ankete davale prednost Klintonovoj i do 14 procenata. On je