Košava će duvati kao fen: Čeka nas vreo dan uz jugoistočni vetar, nagoveštaj velike promene vremena

Minimalna temperatura od 14 do 22 stepena, maksimalna dnevna od 33 do 37

U Srbiji sunčano i tropski toplo. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području jak. Minimalna temperatura od 14 do 22 stepena, maksimalna dnevna od 33 do 37. U Beogradu sunčano i tropski toplo. Duvaće umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 22, maksimalna dnevna 36 stepeni. U Srbiji sutra sunčano i tropski toplo, dok se na severu i zapadu očekuje nešto svežije, ali i dalje toplo. Tokom dana u severnim i zapadnim