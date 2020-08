Još danas sunčano i vrelo, uveče promena vremena

RTS pre 38 minuta

Sunčano i vrelo, na jugu i istoku do 37 stepeni. Na zapadu svežije, uveče kiša i pljuskovi. U Beogradu do 31 stepen.

Posle najtoplijeg dana od početka godine, i danas na jugu i istoku, još jedan sličan, sunčan i vreo dan. Na zapadu i severu svežije, prepodne nebo će biti prošarano oblacima, a tokom noći moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura do 23 stepena Celzijusa, najviša dnevna na zapadu do 26, na jugu do 37 stepeni. U Beogradu sunčano i prijatnije s temperaturom do 31 stepen. Uveče kiša. Septembar donosi promenu vremena Prvih septembarskih dana leto će da