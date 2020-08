Lončar: Od večeras prijave za masovne skupove, kazne 500 hiljada dinara

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će od večeras zajedničke ekipe inspektora Ministarstva zdravlja i policije kontrolisati okupljanja ljudi u broju većem od dozvoljenih 30 i da će protiv prekršilaca podnositi prijave.

Ministar je rekao da je Krizni štab prošle nedelje relaksirao neke mere zbog dobrih rezultata, računajući na ličnu odgovornost i poštovanje mera, ali da se to nije desilo. „Danas smo imali vanrednu sednicu štaba jer ne želimo da ugrozimo polazak u školu i zdravstvene radnike. Dobili smo snimke okupljanja u zatvorenom prostoru sa 200, 300, pa do 600 ljudi, ‘pena partija’ sa više stotina učesnika, a nije vreme za to i odlučili smo da to nećemo tolerisati“, rekao je