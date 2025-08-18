Novosađani ponovo na ulicama: Studenti traže oslobađanje uhapšenih

Nedeljnik pre 1 sat
Novosađani ponovo na ulicama: Studenti traže oslobađanje uhapšenih

Nakon sinoćnjeg protesta građana i studenata u blokadi novosadskih fakulteta, održanog u znak podrške za šestoro sugrađana koji su uhapšeni pod sumnjom da su napali pripadnike jedinice Kobre, studenti su pozvali na novo okupljanje danas, od 9 časova.

Podsetimo, šestoro Novosađana je u petak, 15. avgusta, pozvano na informativni razgovor u svojstvu građanina, ali su oni na kraju osumnjičeni za pokušaj ubistva i određen im je pritvor od 48 sati. View this post on Instagram A post shared by Info centar Rektorata u Novom Sadu (@blokada.rekt.uns) „Zakon se primenjuje selektivno, ljudi se hapse nasumično, a protiv mnogih se podižu lažne krivične prijave“, napisali su studenti u objavi i naveli da zahtevaju ukidanje
