Serena igra za večnost: Krenula po 24. grend slem tamo gde je osvojila prvi, 1999! (foto)

Vilijamsova je uspešno "otvorila" US Open. U Njujorku želi da dodatno učvrsti svoju poziciju najbolje u istoriji.

Najveća teniserka u istoriji Serena Vilijams (39) zaigrala je od ove noći za svoj 24. grend slem. U duelu protiv Amerikanke Kristi An (96. igračice sveta), Serena je trijumfalno počela US Open, jer je pobedila 7:5, 6:3. Vilijamsova je rekorderka u broju osvojenih grend slemova, ali je poslednji osvojila u januaru 2017, na Australijan openu.