U Srbiji danas promenljivo oblačno, do 26 stepeni

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

U Srbiji će danas vreme biti promenljivo oblačno, a ponegde na jugu i jugoistoku biće kiše ili kratkotrajnih pljuskova, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar koji će na istoku povremeno biti jak. Jutarnja temperatura od 10 do 16 , najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. I u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i suvo vreme s dužim sunčanim intervalima. Uz slab do umeren severozapadni vetar, temperatura će biti od 15 stepeni do 24 stepena.