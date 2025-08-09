Praznik Svetog Pantelejmona – veruje se da dobro započeti posao i otići na put

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju Svetog Pantelejmona. Ovaj priznati lekar živeo je trista godina posle Hrista. Pored lekarske veštine, koju je stekao učenjem, Pantelejmon je imao i dar isceljenja molitvom.

Sveti Pantelejmon je rođen u Nikomidiji, oko 300 godina posle Hrista. Preobraćen u hrišćanstvo, pored lekarske veštine stečene učenjem, Pantelejmon je dobio i dar isceljenja molitvom i imenom Hristovim. Svojom moći, iscelio je mnoge bolesnike, i bogate i uboge, a kažu da i danas pomaže onima koji mu se molitvom obrate. Nije hteo da se odrekne Hrista, pa je mučki ubijen na današnji dan 304. godine. Ovaj priznati medicinski stručnjak smatra se već skoro 2.000 godina