Danas je dobro započeti posao! Obeležavamo svetog panteliju!

Srpska pravoslavna crkva proslavlja praznik posvećen Svetom velikomučeniku Pantelejmonu u narodu poznatom kao Sveti Pantelija.

Ovaj priznati lekar živeo je u četvrtom veku posle Hrista. Sveti Pantelejmon je rođen u Nikomidiji. Bio je dobar učenik, sa posebnim darom za medicinske nauke, bio je iznad svega milostiva i dobra srca. Pored lekarske veštine, koju je stekao učenjem, Pantelejmonu je bio dat i dar isceljenja molitvom. Po smrti oca, imanje je razdelio sirotinji, i živeo skromno. Sve koji su mu se obraćali za pomoć, lečio je potpuno besplatno. Zbog vere u Gospoda, pogubljen je na