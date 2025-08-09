Danas je dobro započeti posao! Obeležavamo svetog panteliju!

Alo pre 1 sat
Danas je dobro započeti posao! Obeležavamo svetog panteliju!

Srpska pravoslavna crkva proslavlja praznik posvećen Svetom velikomučeniku Pantelejmonu u narodu poznatom kao Sveti Pantelija.

Ovaj priznati lekar živeo je u četvrtom veku posle Hrista. Sveti Pantelejmon je rođen u Nikomidiji. Bio je dobar učenik, sa posebnim darom za medicinske nauke, bio je iznad svega milostiva i dobra srca. Pored lekarske veštine, koju je stekao učenjem, Pantelejmonu je bio dat i dar isceljenja molitvom. Po smrti oca, imanje je razdelio sirotinji, i živeo skromno. Sve koji su mu se obraćali za pomoć, lečio je potpuno besplatno. Zbog vere u Gospoda, pogubljen je na
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Praznik Svetog Pantelejmona – veruje se da dobro započeti posao i otići na put

Praznik Svetog Pantelejmona – veruje se da dobro započeti posao i otići na put

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Pustimo mašti na volju – šta bi bilo kad bi bilo

Pustimo mašti na volju – šta bi bilo kad bi bilo

Danas pre 36 minuta
Nagasaki – mit o bombi koja je okončala rat

Nagasaki – mit o bombi koja je okončala rat

Dojče vele pre 25 minuta
Dva jajeta dnevno – da ili ne? Odgovor će vas iznenaditi

Dva jajeta dnevno – da ili ne? Odgovor će vas iznenaditi

Danas pre 36 minuta
Tačno u 7 sati! Počinje uklanjanje bombe iz Drugog svetskog rata na ovoj lokaciji u Beogradu

Tačno u 7 sati! Počinje uklanjanje bombe iz Drugog svetskog rata na ovoj lokaciji u Beogradu

Kurir pre 41 minuta
Počelo uklanjanje avio bombe na gradilištu "Beograda na vodi": Mup apeluje na građane da poštuju uputstva

Počelo uklanjanje avio bombe na gradilištu "Beograda na vodi": Mup apeluje na građane da poštuju uputstva

Mondo pre 5 minuta