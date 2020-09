Oglasio se Robert O Brajan: Evo šta je poručio nakon sastanka delegacija Beograda i Prištine (foto)

Večernje novosti pre 5 sati | Tanjug

SAVETNIK za nacionalnu bezbednost predsednika SAD Robert O' Brajan, koji je, pored Ričarda Grenela domaćin sastanka u Beloj kući, izjavio je da predstavnici Beograda i Prištine "već napreduju" u pregovorima u Beloj kući, u ekonomskoj oblasti.

- Lideri Srbije i Kosova već napeduju. Naši jutrošnji razgovori bili su fokusirani na podupiranje ekonomskih veza i ekonomske normalizaicije - napisao je O'' Brajan na svom Tviter nalogu uz slike sa pregovora dve delegacije. On je rekao da se raduje daljim diskusijama ovog poslepodneva. “The leaders of #Serbia and #Kosovo are already making progress. Our conversations this morning centered on bolstering economic ties and #EconomicNormalization. Looking forward to