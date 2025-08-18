Protesti u Nišu i Novom Sadu: Okupljanja u više gradova u Srbiji

I večeras, u više gradova u Srbiji održavaju se protesti, a u Novom Sadu i Nišu demonstranti se okupljaju od 20 i 21 sat.

U Novom Sadu demonstranti se okupljaju od 20 sati ispred Rektorata, a na protest su pozvali novosadski zborovi građana. U Nišu, okupljanje je ispred Policijske uprave u tom gradu. Demonstranti su se večeras okupili i ispred Policijske stanice Voždovac na poziv beogradskih zborova građana, zbog, kako kažu, hapšenja jednog bajkera.