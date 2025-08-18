Protesti u Nišu i Novom Sadu: Okupljanja u više gradova u Srbiji

Blic pre 29 minuta
Protesti u Nišu i Novom Sadu: Okupljanja u više gradova u Srbiji

I večeras, u više gradova u Srbiji održavaju se protesti, a u Novom Sadu i Nišu demonstranti se okupljaju od 20 i 21 sat.

U Novom Sadu demonstranti se okupljaju od 20 sati ispred Rektorata, a na protest su pozvali novosadski zborovi građana. U Nišu, okupljanje je ispred Policijske uprave u tom gradu. Demonstranti su se večeras okupili i ispred Policijske stanice Voždovac na poziv beogradskih zborova građana, zbog, kako kažu, hapšenja jednog bajkera.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Protest zbog hapšenja u Nišu – studenti privedeni, pa pušteni posle više sati, šetnja do SNS-a uz brojne snage policije

Protest zbog hapšenja u Nišu – studenti privedeni, pa pušteni posle više sati, šetnja do SNS-a uz brojne snage policije

Južne vesti pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NišNovi SadSavo Manojlović

Politika, najnovije vesti »

Protesti u Nišu i Novom Sadu: Okupljanja u više gradova u Srbiji

Protesti u Nišu i Novom Sadu: Okupljanja u više gradova u Srbiji

Blic pre 29 minuta
Kossev: Na Merdaru uhapšena jedna osoba zbog navodnih ratnih zločina tokom rata na Kosovu

Kossev: Na Merdaru uhapšena jedna osoba zbog navodnih ratnih zločina tokom rata na Kosovu

Danas pre 1 sat
Cena predizborne kampanje na Kosovu

Cena predizborne kampanje na Kosovu

Radar pre 1 sat
Protest zbog hapšenja u Nišu – studenti privedeni, pa pušteni posle više sati, šetnja do SNS-a uz brojne snage policije

Protest zbog hapšenja u Nišu – studenti privedeni, pa pušteni posle više sati, šetnja do SNS-a uz brojne snage policije

Južne vesti pre 44 minuta
Na prelazima Merdare i Bela zemlja – kolone i duga čekanja na izlazu iz Kosova

Na prelazima Merdare i Bela zemlja – kolone i duga čekanja na izlazu iz Kosova

Danas pre 1 sat