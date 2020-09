Selaković: Sporazum u SAD – učinak koji je pre nekoliko godina bio nezamisliv

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković ocenio je da je sporazum o ekonomskoj normalizaciji koji je juče potpisan u Vašingtonu „učinak koji je bio nezamisliv pre nekoliko godina“ i da Srbija treba da bude zadovoljna zato što je „tačka deset“, koja je podrazumevala obostrano priznanje, uklonjena iz finalne verzije.

On je gostujući na Radio-televiziji Srbije ocenio da to što je potpisan bilateralni sporazum, umesto trostranog, ukazuje „kolika pažnja i poštovanje su iskazani prema Srbiji i prema regionu“, a da je potpis američkog predsednika Donalda Trampa „garant da će on biti primenjen“. Na pitanje o jednogodišnjem moratorijumu na kampanju priznanja, odnosno povlačenja priznanja Kosova, kao i da li je time samo pitanje priznanja odloženo, Selaković je kazao: „videćemo“. Rekao