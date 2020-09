Ričard Grenel: Za Trampovu administraciju Beograd i Priština biće prioritet

Kurir pre 1 sat

VAŠINGTON - Američki specijalni izaslanik za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel naglasio je da će za administraciju predsednika Donalda Trampa Srbija i Kosovo nastaviti da budu prioritet.

Grenel je na svom Tviter profilu time odgovorio na tvit portparola Bele kuće u vreme Bila Klintona Džoa Lokharta, koji je napisao da je to što nema tekstova u američkim medijima o potpisivanju sporazuma između Begrada i Prištine u Vašingtonu zato "što ste vi to pogrešno predstavili i niko vam ne veruje". On je naveo da Lokhart ne želi da se te dve strane dogovore, već da se, kako kaže "sukobi nastave". Grenel je rekao je da je Lokhart besan na to što su se Beograd