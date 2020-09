Vučić: Nismo u sukobu sa Rusijom, bio je to samo nepristojan post portparolke MSP Rusije

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Beograd i Moskva nisu ni u kakvom sukobu, već da je komentgar na internetu bio samo jedan nepristojan post portparolke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove.

"Govorili su da smo ruske sluge i uvek u sadejstvu sa Rusima, a ne s Evropljanima. A sada pričaju da smo u sukobu sa Rusima. Nismo u sukobu, osim što je bio jedan nepristojan post portparolke ruskog Ministarstva spoljnih poslova. Ja sam ponosan na reakciju slobodne i nezavisne srpske države koja štiti svoje interese i nikoga ne pita kako će da radi", rekao je Vučić iz Brisela za televiziju Pink.

On je rekao da Srbija i Rusija "imaju normalne odnose" i da će srpske vlasti "uvek znati da zaštite svoju zemlju".

Vučić je rekao da politički protivnici koji ga kritikuju zbog potpisivanja dokumenta u Vašingtonu o ekonomskoj nromalizaciji s Koovom, ne mogu da uđu u Belu kuću "ni turistički".

"Bili su sigurni da ćemo da potpišemo nezavisnost Kosova i zato su i zakazali izbore u Šapcu 5. septembra, da bi eventualno pobedili. A onda kada su videli da gradimo puteve, pruge, da učestvujemo u mini-Šengenu što samo nama donosi prosperitet, šta će da kažu? Šta je tu loše? Šta je tu sporno?", rekao je on.

Po njegovim rečima, to što je on "na udaru svih", samo je posedica činjenice da "Srbiju vodi kao slobodnu zemlju" i da "razmišlja samo o njenim interesima".

Vučić je ponovio da je "odlično znao sadržinu" dokumenta iz Vašingtona koji je potpisao, a da je njegovo iznenađenje zabeleženo kamerama, posledica činjenice da je američki predsednik Donald Tramp pomenuo jul iduće godine kao rok za prebacivanje Ambasade Srbije iz Tel Aviva u Jerusalim.

"Nisam u stanju da učestvujem u političkoj 'zadruzi'. Ponosan sam na sporazum u Beloj kući i na to što nismo priznali nezavisno Kosovo", naglasio je on.

"Kada su videli da se to nije desilo, počeli su da pričaju o drugim stvarima. Smeta im gradnja autoputeva i mini-Šengen. Autoputeve gradimo jer je to civilizacijsko dostignuće i jer tako podižemo svoju privredu. I na to sam izuzetno ponosan", rekao je Vučić.

On je izjavio: "Iza mene će ostati autoputevi, bolnice, pruge, fabrike i crkve. A iza nekih samo Veliki brat i pokradene sekunde".

Vučić je dodao da je u Vašingtonu "odata najveća čast srpskog državi" i da u dokumentu potpisanom u Ovalnom kabinetu, "nema ničega što je ponižavajuće".

"Ja se tim sporazumom ponosim. Najveću moguću stvar smo postigli u najtežim uslovima. Imaju godinu i po dana do (predsedničkih) izbora (u Srbiji), pa neka me pobede, kao i uvek. A verujem da će i Tanja Fajon da ih podrži", dodao je on.

(Beta, 09.07.2020)