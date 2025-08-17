Vučić: Ukoliko se ne odupremo nasilju na ulici pitanje je dana kada će nekoga ubiti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u obraćanju naciji da smo ušli u fazu društveno kontrolisanog haosa, i upozorio da je zemlja zbog nasilja na ulici u opasnosti. Pitanje je dana kada će nekoga da ubiju, ukoliko se budemo plašili ništa od nas i naše države neće ostati, poručio je Vučić u obraćanju iz Palate "Srbija".

"Ili ćemo da branimo vrednosti normalnog života, ili ni od nas ni od države neće ostati ništa" Ili ćemo mi da branimo vrednosti normalnog, pristojnog i demokratskog života, ili ćemo da imamo to da nam dolaze po kućama, a mi da stojimo i gledamo i da se sakrivamo u mišje rupe, poručio je predsednik. "I da ne možemo da živimo i da ne možemo da izlazimo nigde. Ili ćemo tome svi da se suprotstavimo. Pre svega ceo državni aparat, a zatim i svi drugi normalni ljudi.