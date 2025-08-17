Vučić: U naredna tri do četiri dana videćete odlučnu akciju države Beograd – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da će država u naredna tri do četiri dana preduzeti „odlučnu akciju“ kako bi se u zemlji vratili red, mir i poredak. „Videćete naše iznenađujuće odluke, u narednih tri ili četiri dana.

Posle toga ćete videti veoma odlučnu akciju. Činiće vam se da smo poraženi, da smo se povukli, ali u jednom trenutku videćete svu odlučnost države Srbije. Iskoristićemo sve što nam je na raspolaganju da vratimo red, mir i poredak u našu zemlju“, rekao je Vučić u obraćanju iz Palate Srbija. On je dodao da je zabrinut da bi u danima koji slede moglo doći do težih incidenata. „Samo se plašim da će nekoga da ubiju. Još im je samo to ostalo, sve drugo su uradili“, naveo