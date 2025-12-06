Gradonačelnik Severne Mitrovice: Zatekli smo oskrnavljene ikone u zgradama opština

Beta pre 27 minuta

Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je da su novi gradonačelnici u opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom, koji su juče stupili na dužnost, u opštinskim zgradama zatekli "tužno, razočaravajuće i katastrofalno" stanje, da je deo imovine nestao a da su ikone u njima oskrnavljene.

On je za TV Prva ocenio da to pokazuje odnos Prištine prema srpskom narodu i građanimau četiri opštine na severu Kosova - Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku.

"Poznato vam je da je u opštini Zvečan zgrada u izuzetno lošem, katastrofalnom stanju, gde su nestale slike koje su imale izuzetnu vrednost. Takođe, ikone su oštećene, da su, da kažemo, izrezane oči svetaca na tim ikonama, zaista jedna jako tužna, razočaravajuća slika koju su kolege zatekle", rekao je o, a preneo Kosovo Online.

Radojević je naveo da je primopredaja dužnosti u ove četiri opštine, koja se dogodila tri godine od povratka Srpske liste u kosovske institucije, zahtevala "ozbiljne pripreme i intenzivne razgovore sa međunarodnim partnerima".

"Predsedništvo Srpske liste je imalo nekoliko veoma bitnih razgovora sa predstavnicima međunarodne zajednice, komandantom KFOR, predstavnicima NATO, gde su ukazivali na mogućnost opstrukcije od strane Prištine. Videli ste pojačano prisustvo i KFOR-a i kosovske policije tokom jučerašnjih dana. Što se tiče samog tog tehničkog dela, sve je proteklo bez nekih većih problema“, rekao je Radojević.

Govoreći o planovima u Severnoj Mitrovici, Radojević je naveo da će "raditi u interesu svih građana, bez izuzetka".

"Do 2022. godine sa ponosom smo isticali da je opština Severna Mitrovica jedina urbana multietnička sredina na Kosovu i Metohiji. Želimo da to ponovo vratimo, da se prestane da jedna manjina utiče na život većine. U prethodnom periodu razgovaralo se dugo zato što u opštinskim zgradama su bili smešteni pripadnici policije... To je pokazatelj kako je (premijer Kosova Aljbin) Kurti, njegova vlada, Ministarstvo unutrašnjih poslova tretiralo građane na severu Kosova i Metohije. Da su opštinske zgrade koristili kao policijske baze, kao policijske kasarne", kazao je Radojević.

(Beta, 06.12.2025)