Svetiteljima izgrebane oči: Sramne scene u zgradi opštine Zvečan, za vreme albanskih gradonačelnika oskrnavljene ikone

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da su novoizabrani gradonačelnik Zvečana Dragiša Milović i odbornici u petak, kada su ušli u zgradu opštine Zvečan, zatekli užasne prizore, posebno u prostorijama koje su koristili pripadnici specijalnih jedinica tzv. kosovske policije i naveo da su u zgradi oskrnavljene ikone.

Simić je na društvenim mrežama objavio fotografije ikona na kojima su svetiteljima izgrebane oči i dodao da je u prostorijama opštine zatečen otpad, da su kancelarije devastirane i da su uništena vredna umetnička dela. - Ono što je posebno zgrozilo sve naše predstavnike jesu oskrnavljene, na pod pobacane ikone, kojima su izgrebane oči oslikanih svetitelja. Zašto??? - upitao je Simić. Novi gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je ranije danas da su