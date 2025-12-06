Šok u srpskim opštinama na KiM: Zatekli potpuno ludilo u opštinskim prostorijama - ikonama "izgrebane oči" (foto/video)

Gradonačelnici četiri opštine na severu KiM, nakon što su preuzeli dužnost od albanskih gradonačelnika, u zgradama opština zatekli su katastrofalno stanje.

"Verujem da ćemo našim radom vratiti ugled naše opštine, opštine Zvečan. Da ćemo svojim radom krenuti da rešavamo mnogobrojne infrastrukturne probleme počevši od same zgrade opštine Zvečan. Moram da primetim da je u dosta lošem, zapuštenom stanju", rekao je Milović. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan