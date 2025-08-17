"Odgovor države biće mnogo drugačiji od onog što ste do sada videli": Vučić o protestima i neredima: "Spaljivanje neće dugo trajati"(video)

Blic pre 17 minuta
"Odgovor države biće mnogo drugačiji od onog što ste do sada videli": Vučić o protestima i neredima: "Spaljivanje neće dugo…

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da su sinoćni događaji u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu bili jezivi i najavio poteze vlasti.

Vučić je nakon protesta širom zemlje prethodnih dana najavio da će građani videti iznenađujuće odluke vlasti u narednim danima. - Tri ili četiri dana, posle toga ćete videti veoma odlučnu akciju. U narednih tri ili četiri dana činiće vam se ponegde da smo se kao država sklonili i povukli. Činiće vam se da ne postojimo. Činiće vam se da smo poraženi. U jednom trenutku videćete svu odlučnost države Srbije. Iskoristićemo sve što nam je na raspolaganju da vratimo red,
