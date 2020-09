Prvi intervju marka miljkovića posle prosidbe: Otkriva kada će biti njegova i Lunina svadba i kakav šok se desio usred noći

Blic pre 14 minuta | Filip Jovanović

Sinoć je Marko Miljković zaprosio Lunu Đogani, te joj je tom prilikom priredio nezaboravno veče.

Organizovao je glamuroznu proslavu i mislio na svaki detalj. - Hteo sam 1. septembra, ali drug mi je rekao, prijatelj s kojim sam se dogovarao da ipak nećemo imati vremena da sve organizujemo kako sam ja zamislio. Ja sam hteo sve to odmah, međutim, on mi je predložio da sačekamo nekoliko dana da sve odradimo kako treba, dekorišemo prostor. Znam da Luna voli da sve to bude lepo dekorisano. I da bi to stigli, morali smo da pomerimo za 6. septembar i ispalo je sve