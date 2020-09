Ponude za brak samo pljušte: Posle Lune i Marka, verio se i on! (foto, video)

Mondo pre 1 sat | Dragana Tomašević

Na istom mestu gde je Marko verio Lunu!

Na istom mestu gde je Marko verio Lunu! Iste večeri kada je Marko Miljković zaprosio Lunu Đogani, njen brat Adam Đogani verio je svoju izabranicu Zoranu Vorgučić. Adam je kleknuo pred Zoranu i izvadio prsten, a ona je odmah rekla "da". "Rekla je "da". Volim te puno ljubavi", napisao je Adam uz fotografiju sa veridbe. Ovako je proslavio i Luninu veridbu: Danas sam najsrećniji brat na svetu!!! Čestitam ❤️ A post shared by Adam Djogani(@adamdjogani) on Sep 6, 2020 at