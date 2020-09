Leto "popušta"! Stižu nam svežija jutra praćena maglom

Mondo pre 5 sati | Ivan Pavlović

Blago osveženje, temperature ispod 30- tog podeoka. Na severu zemlje očekuje se pretežno sunčano vreme dok u ostalim krajevima zemlje ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme. Posle podne krenuće razverdavanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 17, a najviša od24 do 28 stepeni. U sredu nas očekuje sveže jutro, po kotlinama i duž rečnih tokova sa kratkotrajnom pojavom magle. Tokom