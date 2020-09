U beogradskim školama tri slučaja korone: Dr Kon i o respiratorim infekcijama: Skočile su za 70 odsto

Blic pre 56 minuta | N.N.G.

U toku prethodne nedelje došlo je do povećanja respiratornih bolesti u Beogradu za čak 70 odsto, kazao je danas epidemiolog dr Predrag Kon.

Prema njegovim rečima, u Beogradu je korona virus registrovan u tri škole. Dr Kon je istakao da se epidemiološka situacija stabilizovala "na niskom nivou". - Virus je i dalje prisutan i aktivan je na niskom nivou i može da se prenosi zavisno od uslova u kojima se nalazi. Sve mere koje sprovodimo su da se on ne bi dalje prenosio. Što se tiče ostalih respiratornih infekcija, u toku prethodne nedelje došlo je do povećanja respiratornih bolesti i to uvećanje je veće za