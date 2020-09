Škola od vrata do vrata - učiteljica posećuje decu koja nemaju internet

Južne vesti pre 28 minuta | BBC News na srpskom

Show TV Gamze Arslan teaches villages beyond the internet's reach Kada je Gamze Arslan, nastavnica iz Turske, shvatila da njeni učenici tokom pandemije virusa korona ne mogu da prisustvuju onlajn nastavi, uradila je ono što može - počela da ih posećuje po kućama. „Imamo internet u školi, ali je teško predavati jer porodice često nemaju internet u kućama", izjavila je ona za Haberturk televiziju. "Tako da sada predajem tako što idem od vrata do vrata, noseći tablu",