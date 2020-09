U nedelju sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena

Nova pre 1 sat | Autor:Tanjug

U Srbiji će u nedelju ujutru biti sveže, u nižim predelima na jugozapadu i jugu ponegde kratkotrajna magla, a tokom dana suncano i toplo do 32 stepena.

Duvaće slab i umeren, istocni i severoistocni, u Vojvodini i u donjem Podunavlju ujutro i pre podne jugoistocni vetar, saopštio je RHMZ. Najniža temperatura biće od 11 do 18, najvisa od 29 do 32 stepena. U Beogradu će biti sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 18, najvisa dnevna oko 31 stepen. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 20. septembra, biće sunčano i toplo, do petka sa dnevnom temperaturom i dalje iznad i znatno iznad proseka, od 30