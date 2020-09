Građani, pažljivo birajte kuda ćete u grad: Pogledajte koji delovi prestoniće ce danas biti zatvoreni!

Srbija danas pre 5 sati

Vozila javnog gradskog prevoza će se za vreme održavanja manifestacije kretati izmenjenom trasom

Zbog automobilske trke "Nagrada Beograda - Ušće 2020 - Memorijal Mirko Butuliva" u organizaciji Spotrskog auto i karting saveza Srbije danas će za saobraćaj biti zatvoreni Bulevar Nikole Tesle od Brankovog mosta do ulice Trešnjinog cveta, kao i ulica Ušće od Bulevara Nikole Tesle do zgrade poslovnog centra Ušće. Vozila javnog gradskog prevoza će se za vreme održavanja manifestacije kretati izmenjenom trasom i to: * vozila javnog prevoza sa linija 15, 84, 704, 706 i