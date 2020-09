Novi minimalac 32.126 dinara

Valjevska posla pre 2 sata

Stojiljković, koji je i predsednik UGS “Nezavisnost”, je napomenuo da se nije došlo do konsenzusa oko minimalne cene rada. “Za nas u sindikatima to nije bilo prihvatljivo jer u zonu beskrajnog produžavanja ostavlja dogovor od pre tri godine da minimalna zarada stigne makar minimalnu potrošačku korpu”, rekao je on, i napomenuo je da su sindikati pokazali razumevanje u teškoj situaciji zbog pandemije. “Bili smo svesni da zbog krize koja nastaje oko koronavirusa to