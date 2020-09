Dženifer Aniston i Bred Pit onlajn: Kako si, dušo?

N1 Info pre 4 sata | N1 Beograd

Glumci Dženifer Eniston i Bred Pit, koji su se razveli pre 15 godina, učestvovali su u onlajn čitanju komedije "Fast Times at Ridgemont High" iz 1982. Oni su izveli scenu flerta, a društvene mreže preplavili su komentari fanova.

If I could be one single shred as cool as Brad Pitt saying “Hey Aniston” that would be fine with me pic.twitter.com/zI3imieHvi U tom humanitarnom događaju, učestvovali su i glumci Džulija Roberts, Šon Pen, Metju Mekonahju, Morgan Frimen. I could write 10,000 words on this video. Jennifer Aniston is playing it so fucking cool but Brad Pitt is clearly embarrassed. I LOVE MY DIVORCED PARENTS. pic.twitter.com/C6RP8D68Xr Dženifer i Bred, koji su se venčali 2005,