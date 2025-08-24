Kan Džinović nikad zaljubljeniji i ne krije: Harisov naslednik sa devojkom na moru, ne skidaju osmeh sa lica

Telegraf pre 35 minuta  |  Telegraf.rs
Kan Džinović nikad zaljubljeniji i ne krije: Harisov naslednik sa devojkom na moru, ne skidaju osmeh sa lica

Kan Džinović, sin modne kreatorke Meline Galić i pevača Harisa Džinovića, već duži vremenski period je srećan u ljubavi.

Iako se po tom pitanju nije mnogo oglašavao na društvenim mrežama, sada je odlučio da sa pratiocima podeli fotografiju sa lepšom polovinom. Ako je suditi po ovoj fotografiji par je zaljubljen do ušiju a Kan nije skidao osmeh sa lica. Saru su pratioci već počeli da nazivaju "Harisovom snajkom", kao i da im predviđaju svadbena zvona. nedavno su domaći mediji uslikali Harisa i Kana zajedno a svi su primetili da je Kan viši od oca. Haris je, inače, visok 192 cm, a
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Kan Džinović odveo devojku na more: Objavili zajedničku sliku i ludo su zaljubljeni jedno u drugo: Svi im predviđaju svadbena…

Kan Džinović odveo devojku na more: Objavili zajedničku sliku i ludo su zaljubljeni jedno u drugo: Svi im predviđaju svadbena zvona

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Haris Dzinovic

Zabava, najnovije vesti »

Najlepši ljudi rađaju se u ova 4 horoskopska znaka: Niko nije imun na njihov šarm i harizmu

Najlepši ljudi rađaju se u ova 4 horoskopska znaka: Niko nije imun na njihov šarm i harizmu

Kurir pre 10 minuta
Ne mogu da skrenu poglede! Dušica Jakovljević pokazala grudi i raspametila pratioce (foto)

Ne mogu da skrenu poglede! Dušica Jakovljević pokazala grudi i raspametila pratioce (foto)

Alo pre 20 minuta
Obrazovanje edite Aradinović! Šokiraćete se kada čujete koju školu je pevačica završila

Obrazovanje edite Aradinović! Šokiraćete se kada čujete koju školu je pevačica završila

Alo pre 40 minuta
Kan Džinović nikad zaljubljeniji i ne krije: Harisov naslednik sa devojkom na moru, ne skidaju osmeh sa lica

Kan Džinović nikad zaljubljeniji i ne krije: Harisov naslednik sa devojkom na moru, ne skidaju osmeh sa lica

Telegraf pre 35 minuta
(Foto) verila se naša influenserka: Pala prosidba na jahti! Ne može da dođe sebi od sreće - kupila je luks kuću, pa zasijao…

(Foto) verila se naša influenserka: Pala prosidba na jahti! Ne može da dođe sebi od sreće - kupila je luks kuću, pa zasijao prsten

Blic pre 2 sata