Krivokapić za RTS: Uvek postoje pritisci, ali će predaja vlasti biti mirna

RTS pre 21 minut

Lider koalicije "Za budućnost Crne Gore" Zdravko Krivokapić kaže za RTS da je ubeđen da će doći do mirne predaje vlasti, iako uvek postoje pritisci, što je prirodno za Crnu Goru.

Zdravko Krivokapić je u Dnevniku RTS-a rekao da je u Crnoj Gori duh slobode vrlo jasan i da se to vidi na svakom koraku. "Ipak, 30 godina vladavine, koja je bez obzira na sve današnje korake demokratskog principa, bila najmanja demokratska. To je bila vlast koja je vodila računa samo o pojedinačnim interesima i dovela Crnu Goru u tešku ekonomsku situaciju", istakao je Krivokapić. Ubeđen je da će doći do mirne predaje vlasti, iako uvek postoje pritisci, što je,