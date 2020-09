Tramp obećao da će sledeće nedelje kandidovati ženu za sudiju Vrhovnog suda

Danas pre 4 sata | Piše: Beta-AP

Američki predsednik Donald Tramp obećao je da će sledeće nedelje nominovati ženskog kandidata za upražnjeno mesto Vrhovnog suda posle smrti sudije Rut Bejder Ginsberg, pozivajući Senat, u kome većinu imaju republikanci, da bez odlaganja razmotri izbor.

Izlazeći sinoć na binu na skupu u Fejtvilu u Severnoj Karolini, praćen skandiranjem „popuni to mesto“, Tramp je rekao da će nominovati svog kandidata uprkos prigovorima demokrata i da će to biti „veoma talentovana, vrlo briljantna žena“. On je rekao da još još ne zna koga će izabrati. Republikanska senatorka Suzan Kolins juče je izjavila da bi o novom kandidatu koji će zameniti sudiju Ginsberg trebalo da odlučuje predsednik koji će biti izabran 3. novembra. Iako