Trump će iduće sedmice nominirati nasljednicu Ginsburg

Al Jazeera pre 8 sati

Američki predsjednik rekao je da će nominirati ženu koja će na Vrhovnom sudu SAD-a naslijediti Ruth Bader Ginsburg.

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će iduće sedmice nominirati ženu koja će na Vrhovnom sudu SAD-a naslijediti preminulu Ruth Bader Ginsburg. "Iznijet ću nominiranog iduće sedmice. To će biti žena", rekao je Trump na predizbornom skupu u subotu u Fayettevilleu u Sjevernoj Karolini. "Mislim da bi to trebala biti žena, jer mi se žene puno više sviđaju nego muškarci", dodao je Trump. Dok je Trump to govorio, pristalice su skandirale "Ispunite to mjesto".